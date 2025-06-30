Из пенопласта и с самонаведением. Все о БпЛА Черника-2, ударившем по Харькову

Упоминания о дроне «Черника-2» появились около месяца назад, хотя россияне изготовляют их с 2022 года.

Из сообщений российских милброгеров известно, что БпЛА «Черника» поставляют с 2022 года, и в российской армии их уже около 4500 дронов. Но рассказали об этом виде вооружений относительно недавно.

Дрон «Черника» создали по типу БпЛА «Летающее крыло» из пенопласта. Производит их «Корпорация инновационных технологий». Существует две версии дрона: БпЛА «Черника-1» и более крупный БпЛА «Черника-2» с размахом крыла 2,2 м.

Дрон «Черника-1» оснащен боевой частью весом 0,7 кг с возможностью активации через заданное время.

БпЛА «Черника-2» в модернизированной версии имеет боевую часть 3,5 кг.

Оба дрона устойчивы к воздействию РЭБ.

БпЛА «Черника-2» создали для поражения зданий, блиндажей, техники и живой силы противника. Дрон в автоматическом режиме летит к цели по заданным координатам. В конце полета удар корректирует оператор. Дальность полета БпЛА «Черника-2» при хороших условиях может достигать 100 км.

БпЛА «Черника-1» до 80 км.

Высота полета БпЛА «Черника-2» с максимальной нагрузкой до 1 км. Время полета до 1,5 часа. Без нагрузки до 2 часов. Скорость полета от 60 км/ч до 75 км/ч.

Обе модели дрона запускают с рук или с катапульты.