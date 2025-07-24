Россияне атаковали Харьков дроном «Черника» — Терехов

Россияне попали по частному сектору в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 17:38. В Индустриальном районе повреждены частные домовладения, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети, сообщил мэр Игорь Терехов. Без раненых и погибших.

Также выбито остекление окон 2 частных домов и админздания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

17:25. «Зафиксирован удар по Харькову в Индустриальном районе боевым дроном типа «черника». Прилет в частном секторе. Последствия уточняются», – говорится в сообщении городского головы.