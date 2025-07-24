Россияне атаковали Харьков дроном «Черника» — Терехов
Фото: Defense Express
Россияне попали по частному сектору в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Дополнено в 17:38. В Индустриальном районе повреждены частные домовладения, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети, сообщил мэр Игорь Терехов. Без раненых и погибших.
Также выбито остекление окон 2 частных домов и админздания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
17:25. «Зафиксирован удар по Харькову в Индустриальном районе боевым дроном типа «черника». Прилет в частном секторе. Последствия уточняются», – говорится в сообщении городского головы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Черника-2, дрон, Игорь Терехов, новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали по частному сектору в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".