Тревога на границе: обзор фронта на Харьковщине (видео)

Бой за Гоптовку, отмена транспорта к приграничью на севере от Харькова. Ситуация под Купянском и «черники». Обзор МГ «Объектив» — о главных событиях войны в Харьковской области за неделю.

Кратко о ситуации на фронте

Напряженным по количеству боев в Харьковской области был конец минувшей и начало этой недели. Несколько дней подряд Генштаб ВСУ ежесуточно информировал о десятке боев на Южно-Слобожанском направлении. Такое же количество фиксировали на Купянщине. 4 августа ГШ сообщил о штурмах, которые враг вел в сторону Казачьей Лопани и Гоптовки. Наступление отбили. А уже на следующий день, начиная с 5 августа, активность россиян на севере снизилась до стандартных показателей – около пяти боев в сутки, в основном около Волчанска. В Купянском районе напряжение не уменьшилось. По сообщениям аналитиков группы «DeepState», враг имел небольшое продвижение в сторону Купянска в районе села Голубовка. Институт изучения войны в обзоре за 7 августа сообщил, что двух российских военных засняли в селе Соболевка, к западу от Купянска. Однако даже российские источники опровергают, что село захватили. На карте «DeepState» этот населенный пункт под контролем Сил обороны и в «серую» зону не переходил. Так что, вероятно, на видео из Соболевки попала ДРГ, которых вокруг Купянска становится все больше.

Штурм «Гоптовки»: что это было

Тревогу в Харькове вызвали сообщения о боях на новом участке границы к северу от города. Российская пропаганда активно разгоняла фейк о захвате бывшего автомобильного пункта пропуска «Гоптовка». Военные подтвердили: атака действительно была, но результат существенно отличается от заявлений оккупантов.

«По информации наших военных, действительно была попытка штурма пункта пересечения. Враг штурмовал его небольшими группами на легкой технике. В результате этого штурма около десяти военных оккупационных войск были уничтожены. Другие отошли на территорию России. Наши защитники мужественно держали границу, уничтожали врага, и повода для паники сегодня у людей не должно быть, — рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільне Студія». — Почти каждую неделю враг пытается проводить штурмовые действия на нашем направлении. Это не только пункт пересечения «Гоптовка». Это и Журавлевка, и Малые и Великие Проходы. Там, где враг малыми группами каждую неделю делает попытки прощупать оборону».

И военная администрация, и пограничники объясняют: в штурме Гоптовки не было ничего нового. Россияне совершают подобные действия вдоль всей границы с определенной периодичностью. Ситуацию, произошедшую 4 августа, отличало лишь одно: придание ей резонанса российской пропагандой.

«Видим намерения противника, конечно, расширить зону боев, и это может быть на разных направлениях по границе. Это касается и Харьковской области, это касается и Сумщины, и Черниговщины. Где-то враг более активен, или же пытается осуществить какие-то действия, а затем выдавать, к примеру, за какую-то победу, хотя это не так, — объяснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона. — Будь то направление Волчанска, будь то направление пункта пропуска «Гоптовка», это, конечно, те действия, которые враг может совершать и в дальнейшем, но, не достигнув какой-то цели, включать свою информационную пропагандистскую машину, чтобы показывать какую-то победу, которой нет».

Пограничные без транспорта

Сообщение о боях на границе психологически попало в цель. В значительной степени из-за того, что совпало с отменой транспорта на север. 28 июля «Укрзалізниця» сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности ограничивает движение электричек между Харьковом и Новой Казачьей. Сейчас они доезжают только до станции Слатино. А в день штурма «Гоптовки» отменили еще и автобусы. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что получил официальное письмо от ОО «Проліска». Их транспорт помогал местным жителям добираться в сторону границы – до Прудянки, Цуповки, Новой Казачьей и окрестных населенных пунктов. В письме общественная организация сообщила: вынуждена временно приостановить курсирование социальных автобусов в населенных пунктах Дергачевщины, начиная с 4 августа. Официально это объяснили необходимостью проводить эвакуацию на Донбассе и Днепровщине – по направлению наступления россиян.

Сам Задоренко призвал жителей оценить ситуацию «с холодным умом и здравым смыслом». Он отметил, что активность российских FPV-дронов в приграничье возросла, а ситуация в сфере безопасности ухудшилась.

«Водители автобусов, машинисты поездов и обслуживающий персонал железной дороги – это живые люди, у которых есть семьи», — написал начальник ГВА.

Коммерческий маршрут автобуса в сторону Казачьей Лопани был невыгоден даже до полномасштабной войны. Сейчас тем более ни один перевозчик не соглашается работать на этом направлении. Ищут гуманитарные проекты, которые могли бы заменить автобусы «Проліски». А пока людей убеждают эвакуироваться. По данным Задоренко, в течение июля из пограничной громады не выехал ни один человек. В последние полгода там проживает около 750 человек.

Харьков предупреждают о «черниках»

Российские небольшие дроны ухудшили ситуацию с безопасностью не только в приграничье. Харьковчан также призывают быть осторожными.

«У нас есть обстрелы этими дронами «Черника». Хочу сказать, что они отличаются, потому что они имеют небольшой размер, летят очень низко, и не всегда наши радары могут их обнаружить своевременно, и поэтому нужно быть очень-очень осторожными. Они имеют заряд, и, когда они попадают, то могут быть и погибшие, и раненые, и те разрушения, которые мы видели в последнее время», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

На Купянщине опасность распространяется вглубь

Вглубь распространяется дроновая опасность на Купянщине. БпЛА долетают до населенных пунктов в зонах, которые ранее считали относительно спокойными.

«Мы видим, что враг начинает работать вглубь территории Купянского района. У нас многие населенные пункты Великобурлукской громады были предыдущие сутки под атакой, до того у нас Шевченковская громада была под массированной атакой. То есть видим, что ситуация без существенных изменений. Но есть изменения, касающиеся глубины территории Купянского района и применения по ней БпЛА противника», — отметил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

По его данным, в настоящее время в Купянской громаде остаются почти две тысячи жителей. В пяти громадах вдоль линии фронта – около 4600. В последние недели обстрелы настолько интенсифицировались, что люди стали активнее эвакуироваться. В сутки выезжает около 30 человек. Наиболее активно бегут от войны жители Кондрашовской и Купянской громад.

ВС РФ прорываются к дороге Купянск – Чугуев

Купянск российская армия пока штурмовать не пытается. Но накапливает силы к северу от города, сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его мнению, враг имеет очевидную цель – прорваться к дороге Р-07 Харьков – Чугуев – Купянск. Именно по ней осуществляют основное обеспечение всей украинской группировки, которая действует не только в самом городе, но и на левом берегу Оскола. К аналогичным выводам пришел и коллега Машовца Александр Коваленко.

«Мы сейчас можем наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков где-то там в окрестностях правобережного Купянска. Но мы видим и то, что они не спешат с какими-то штурмами самого населенного пункта. Они пытаются двигаться к западной логистике через Грушевку, через западное направление на Купянск для того, чтобы перерезать эту логистику. Ситуация, мягко говоря, отрицательная, если будет перерезана именно эта логистика. Да, остается еще южная логистика, как вы видите, и она может обеспечивать Купянск именно через юг, но она перерезана в районе Сеньково. И только рокадные дороги, какими-то рокадными дорогами на нее может выходить обеспечение Купянска», — отметил Коваленко.

Прогноз аналитиков неутешителен. Машовец считает: если Силам обороны не удастся «отодвинуть» передовые подразделения противника с границы Кондрашовка — Радьковка, то дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма к востоку от него станут не лучше, чем перспективы удержать Покровск.