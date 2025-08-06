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Враг продвинулся на Купянщине – карта DeepState

Фронт 14:34   06.08.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Купянщине – карта DeepState Фото: DeepState

Аналитики проекта DeepState днем 6 августа сообщили, что у армии РФ есть продвижение в Харьковской области — возле села Голубовка.

Речь идет о Купянском районе. Это село находится на правом берегу реки Оскол, выше по течению на расстоянии 2 км расположено село Калиново, ниже по течению примыкает к городу Купянск.

продвижение оккупантов на Харьковщине
Карта DeepState

Отметим, утром Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки вблизи Голубовки шли бои.

В военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил ситуацию в районе Купянска и констатировал, что сейчас события развиваются «крайне негативно». Он отмечал: у россиян есть выход на окраине правобережного Купянска. Коваленко констатировал, что самая большая проблема состоит в том, что оккупанты из Радьковки (находящейся рядом с Голубовкой) пытаются выйти к населенному пункту Мировое. И уже сейчас можно наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков где-нибудь в окрестностях правобережного Купянска.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState днем 6 августа сообщили, что у армии РФ есть продвижение в Харьковской области — возле села Голубовка.".