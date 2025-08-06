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Ворог просунувся на Куп’янщині – мапа DeepState

Фронт 14:34   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Куп’янщині – мапа DeepState

Аналітики проєкту DeepState вдень 6 серпня повідомили, що в армії РФ є просування на Харківщині – біля села Голубівка.

Йдеться про Куп’янський район. Це село знаходиться на правому березі річки Оскіл, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Калинове, нижче за течією примикає до міста Куп’янськ.

продвижение оккупантов на Харьковщине
Мапа DeepState

Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби поблизу Голубівки точилися бої.

В військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська та констатував, що наразі події розвиваються «вкрай негативно». Він зазначав: росіяни мають вихід на околиці правобережного Купʼянська. Коваленко констатував, що найбільша проблема полягає в тому, що окупанти з Радьківки (що знаходиться поруч із Голубівкою) намагаються вийти до населеного пункту Мирове. І вже зараз можна спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь на околицях правобережного Купʼянська.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Ворог просунувся на Куп’янщині – мапа DeepState»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState вдень 6 серпня повідомили, що в армії РФ є просування на Харківщині – біля села Голубівка.".