Ворог просунувся на Куп’янщині – мапа DeepState
Аналітики проєкту DeepState вдень 6 серпня повідомили, що в армії РФ є просування на Харківщині – біля села Голубівка.
Йдеться про Куп’янський район. Це село знаходиться на правому березі річки Оскіл, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Калинове, нижче за течією примикає до міста Куп’янськ.
Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби поблизу Голубівки точилися бої.
В військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська та констатував, що наразі події розвиваються «вкрай негативно». Він зазначав: росіяни мають вихід на околиці правобережного Купʼянська. Коваленко констатував, що найбільша проблема полягає в тому, що окупанти з Радьківки (що знаходиться поруч із Голубівкою) намагаються вийти до населеного пункту Мирове. І вже зараз можна спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь на околицях правобережного Купʼянська.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState вдень 6 серпня повідомили, що в армії РФ є просування на Харківщині – біля села Голубівка.".