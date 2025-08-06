Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки
Наслідки нічного обстрілу Харкова 31 березня оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
«Внаслідок чергового акту військової агресії був серйозно пошкоджений комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 242 Харківської міської ради – об’єкт, де щодня розпочиналося дитинство десятків маленьких харків’ян», – нагадали екологи.
Вони провели оцінку екологічних наслідків і зафіксували засмічення землі та ґрунтів на прилеглій території. Сума збитків, завданих довкіллю, за їхніми даними, становить 1 млн 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, 31 березня «шахеди» протягом ночі атакували Харків. Наліт відбувався у дві хвилі – після 02:00 та ближче до ранку. Зафіксували шість ударів. Усі – в Київському районі міста, повідомила облпрокуратура. Пошкоджені 11 житлових будинків, дитсадок, культурно-спортивний комплекс, виробничі та складські будівлі, друкарня. Двоє чоловіків зазнали гострої реакції та стрес, ще один травмований. Пожежі на місцях «прильотів» гасили майже пів доби.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: детский сад, обстріл, ущерб, экоинспекция;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки нічного обстрілу Харкова 31 березня оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.".