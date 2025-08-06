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Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки

Події 12:35   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

Наслідки нічного обстрілу Харкова 31 березня оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

«Внаслідок чергового акту військової агресії був серйозно пошкоджений комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 242 Харківської міської ради – об’єкт, де щодня розпочиналося дитинство десятків маленьких харків’ян», – нагадали екологи.

Вони провели оцінку екологічних наслідків і зафіксували засмічення землі та ґрунтів на прилеглій території. Сума збитків, завданих довкіллю, за їхніми даними, становить 1 млн 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, 31 березня «шахеди» протягом ночі атакували Харків. Наліт відбувався у дві хвилі – після 02:00 та ближче до ранку. Зафіксували шість ударів. Усі – в Київському районі міста, повідомила облпрокуратура. Пошкоджені 11 житлових будинків, дитсадок, культурно-спортивний комплекс, виробничі та складські будівлі, друкарня. Двоє чоловіків зазнали гострої реакції та стрес, ще один травмований. Пожежі на місцях «прильотів» гасили майже пів доби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки нічного обстрілу Харкова 31 березня оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.".