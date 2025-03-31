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Новини Харкова – головне за 31 березня: ворог цілу ніч обстрілював місто

Україна 07:26   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 31 березня: ворог цілу ніч обстрілював місто Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Нічні вибухи у Харкові: Терехов розповів, куди прилетіло і про постраждалих

Вночі та вранці в Харкові пролунало, як мінімум, шість вибухів.

За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто безпілотниками, а всі “прильоти” – у Київському районі.

Перший вибух пролунав близько 02:20.

“Попередньо на межі Шевченківського та Київського районів удар ворожого БпЛА. Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється. Влучання сталося по території цивільного підприємства у Київському районі“, – написав мер.

Пізніше міський голова уточнив, що також пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. А двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

“Їм надано необхідну медичну допомогу”, – зазначив Терехов.

Ще кілька “прильотів” було вже вранці. На місця ударів виїхали профільні служби – розпочали ліквідацію наслідків обстрілів, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків під атакою ворожих безпілотників. Будьте обережні”, – попередив начальник ХОВА.

Пізніше про наслідки вже ранкових “прильотів” проінформував мер.

“Щодо попередніх прильотів – на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто. Атака ворожих безпілотників на місто продовжується. Будьте обережні!“, – написав Терехов.

Остання серія вибухів пролунала вже близько 6:00. Всі удари, за даними Терехова, також прийшлися по Київському району.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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