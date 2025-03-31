Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти
Ціни на саджанці квітів та плодових дерев у Харкові порівняно з березнем 2024 року зросли в середньому на 10%, йдеться в аналізі департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради.
Як констатують у департаменті, вартість рослин залежить у тому числі від місця їхнього вирощування – в українських розплідниках чи за кордоном.
На ринках міста, за даними моніторингу, ціни на саджанці такі:
– плодові дерева (яблуні, груші, персики, черешні тощо) – 150-200 гривень;
– кущі (смородина, малина, порічка) – 50-100 гривень;
– виноград – від 100 гривень;
– хвойні рослини (туя, ялівець) – від 150 гривень;
– полуниця – 10-25 гривень;
– троянди – від 100 гривень;
– гортензії – від 150 гривень;
– гібіскус – від 150 гривень;
– лаванда – від 70 гривень;
Цибулини лілій коштують від 80 гривень, а гладіолусів – від 20.
Читайте також: На 25% зросли ціни на насіння в Харкові за рік: що можна купити і за скільки
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: деревья, новини Харкова, саженцы, цветы, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на саджанці квітів та плодових дерев у Харкові порівняно з березнем 2024 року зросли в середньому на 10%.".