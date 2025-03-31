Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти

Ціни на саджанці квітів та плодових дерев у Харкові порівняно з березнем 2024 року зросли в середньому на 10%, йдеться в аналізі департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради.

Як констатують у департаменті, вартість рослин залежить у тому числі від місця їхнього вирощування – в українських розплідниках чи за кордоном.

На ринках міста, за даними моніторингу, ціни на саджанці такі:

– плодові дерева (яблуні, груші, персики, черешні тощо) – 150-200 гривень;

– кущі (смородина, малина, порічка) – 50-100 гривень;

– виноград – від 100 гривень;

– хвойні рослини (туя, ялівець) – від 150 гривень;

– полуниця – 10-25 гривень;

– троянди – від 100 гривень;

– гортензії – від 150 гривень;

– гібіскус – від 150 гривень;

– лаванда – від 70 гривень;

Цибулини лілій коштують від 80 гривень, а гладіолусів – від 20.