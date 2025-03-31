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Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти

Економіка 18:26   31.03.2025
Олена Нагорна
Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти Фото: te.20minut.ua

Ціни на саджанці квітів та плодових дерев у Харкові порівняно з березнем 2024 року зросли в середньому на 10%, йдеться в аналізі департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради.

Як констатують у департаменті, вартість рослин залежить у тому числі від місця їхнього вирощування – в українських розплідниках чи за кордоном.

На ринках міста, за даними моніторингу, ціни на саджанці такі:

– плодові дерева (яблуні, груші, персики, черешні тощо) – 150-200 гривень;
– кущі (смородина, малина, порічка) – 50-100 гривень;
– виноград – від 100 гривень;
– хвойні рослини (туя, ялівець) – від 150 гривень;
– полуниця – 10-25 гривень;
– троянди – від 100 гривень;
– гортензії – від 150 гривень;
– гібіскус – від 150 гривень;
– лаванда – від 70 гривень;

Цибулини лілій коштують від 80 гривень, а гладіолусів – від 20.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 18:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на саджанці квітів та плодових дерев у Харкові порівняно з березнем 2024 року зросли в середньому на 10%.".