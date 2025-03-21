На 25% зросли ціни на насіння в Харкові за рік: що можна купити і за скільки

Про те, які в Харкові ціни на насіння цьогоріч, розповіли у мерії.

На ринках, у супермаркетах чи спеціалізованих магазинах можна придбати як насіння овочів та квітів традиційних культур, так і екзотичних – наприклад, спаржі, мангольду, брюссельської капусти чи артишоку, уточнили у пресслужбі міськради.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на насіння залежать від виду, сорту, виробника та об’єму пакування. У середньому вони становлять від 6 до 30 грн за упаковку, а вага насіння – від 0,2 до 10 г залежно від культури. Посадкова цибуля коштує 100–200 грн/кг.“, – пишуть у мерії.

Вартість ґрунтів та субстратів залежить від складу та виробника. Так субстрат для розсади з торфом коштує від 60 грн/10 л, універсальний ґрунт – від 40 грн/5 л.

При цьому у мерії зазначають, що ціни на насіння за рік зросли на 15-25%.