На 25% выросли цены на семена в Харькове за год: что можно купить и по чем

О том, какие в Харькове цены на семена этом году, рассказали в мэрии.

На рынках, в супермаркетах или специализированных магазинов можно приобрести, как семена овощей и цветов традиционных культур, так и экзотических – например, спаржи, мангольда, брюссельской капусты или артишока, уточнили в пресс-службе горсовета.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на семена зависят от вида, сорта, производителя и объема упаковки. В среднем они составляют от 6 до 30 грн за упаковку, а вес семян — от 0,2 до 10 г в зависимости от культуры. Посадочный лук стоит 100-200 грн/кг.», – отметили в мэрии.

Стоимость грунтов и субстратов зависит от состава и производителя. Так субстрат для рассады с торфом стоит от 60 грн/10 л, универсальный грунт — от 40 грн/5 л.

При этом в мэрии отмечают, что цены на семена за год выросли на 15-25%.