Будет ли ночью мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 21 марта

В пятницу, 21 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. По области ночью и утром местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 11 до 13 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 градусов мороза до 2 тепла, дневная — от 9 до 14 тепла.

Ветер юго-западный — 3-8 м/с.