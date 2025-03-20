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Будет ли ночью мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 21 марта

Погода 17:53   20.03.2025
Елена Нагорная
Будет ли ночью мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 21 марта

В пятницу, 21 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. По области ночью и утром местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 11 до 13 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 градусов мороза до 2 тепла, дневная — от 9 до 14 тепла.

Ветер юго-западный — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 17:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 21 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. По области ночью и утром местами туман.".