Будет ли ночью мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 21 марта
В пятницу, 21 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. По области ночью и утром местами туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 11 до 13 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 3 градусов мороза до 2 тепла, дневная — от 9 до 14 тепла.
Ветер юго-западный — 3-8 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: мороз, новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 21 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. По области ночью и утром местами туман.".