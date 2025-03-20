Сегодня 20 марта: какой день в истории
20 марта год назад российская армия ракетным ударом по Харькову убила пять человек и устроила пожар на 10 тысячах квадратных метров. В 2003-м войска союзников вторглись в Ирак. В 1991-м создали Национальный банк Украины. В 1921-м состоялся плебисцит в Верхней Силезии, на котором жители высказывались, гражданами какой страны хотят быть – Германии или Польши. В 1917-м Михаила Грушевского избрали главой Украинской Центральной Рады. В 1854-м основали Республиканскую партию США. В 1815-м Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. В 1639-м родился гетман Украины Иван Мазепа.
Праздники и памятные даты 20 марта
20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли и Международный день счастья.
Также сегодня: Всемирный день восстановления дикой природы, Международный день французского языка, Всемирный день муки, Всемирный день здоровья полости рта, Международный день астрологии, День библиомании, Международный день театров для детей и молодежи, Всемирный день поведенческого анализа, Всемирный день рассказа, Всемирный день воробья, Всемирный день жаб.
20 марта в истории
20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. Подробнее.
20 марта 1815 года Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. Подробнее.
20 марта 1854 года основали Республиканскую партию США. Подробнее.
20 марта 1917 года находившегося в Москве украинского историка Михаила Грушевского заочно избрали главой Центральной Рады. Подробнее.
20 марта 1921 года состоялся плебисцит в Верхней Силезии – одно из политических последствий послевоенного передела мира. Подробнее.
20 марта 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон «О банках и банковской деятельности», которым создали Национальный банк Украины.
20 марта 2003 года союзнические войска под руководством США и Великобритании вторглись в Ирак. Подробнее.
20 марта 2024 года около 13:00 российская армия нанесла удар по Харькову противокорабельной ракетой Х-35. «Прилет» был по многоэтажному зданию в Холодногорском районе, где находились офисы, типография и цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. На месте возник мощный пожар. Пылали 10 тысяч квадратных метров, огонь тушили 180 работников ГСЧС и 38 единиц спецтехники. От этого удара погибли пять человек. По данным начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, это были два макетчика-дизайнера предприятия, которое занимается вывесками – им было 51 и 42 года, 56-летняя бухгалтер предприятия, производившего электрооборудование, 54-летняя менеджер по сбыту и главный инженер одного из предприятий, офис которого находился в здании. Еще десять человек пострадали.
Церковный праздник 20 марта
20 марта чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, в обители святого Саввы убитых. Подробнее.
Народные приметы
Если еще не весь снег растаял, остаток марта будет холодным.
Если жаворонки уже прилетели, то скоро потеплеет.
Если дует южный ветер – лето будет теплым, если западный – грозовым.
Что нельзя делать 20 марта
Нельзя много и тяжело работать.
Категорически нельзя ссориться.
Лучше не начинать новых дел и не планировать поездки.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Болвинов, загиблі, история, новости Харькова, погибшие, ракетний удар, свято, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 марта год назад российская армия ракетным ударом по Харькову убила пять человек и устроила пожар на 10 тысячах квадратных метров".