По ДНК удалось установить пропавших без вести после ракетного удара в Харькове

Уже знаем, кто именно погиб от вражеского удара в Харькове и чем именно били по гражданским, сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Со вчерашнего дня пять человек считались пропавшими без вести. Но эксперты и криминалисты уже подтвердили личности четырех погибших.

«Двое макетчиков-дизайнеров предприятия, занимающегося вывесками – им было 51 и 42 года. Оба сгорели на пятом этаже. Одного из них мы идентифицировали благодаря совпадению с ДНК его матери, другого – с образцами брата. Также установили личности двух погибших женщин. Одна работала в этом здании бухгалтером на предприятии, производившем электрооборудование. Ей было 56 лет, тело также обнаружили на пятом этаже. Ее образцы совпали с отобранным ДНК родного брата. Одной из первых мы идентифицировали 54-летнюю менеджера по сбыту, ее рабочее место тоже было на пятом этаже. Образцы ДНК совпали с образцами ее дочери», – рассказал Болвинов.

Личность пятой жертвы пока окончательно не установлена. Очевидно, это главный инженер на том же предприятии.

«Образцы эпителия матери главного инженера уже направляются к нам из Славянска, там с ней работали наши коллеги. Мы точно знаем, что этот мужчина находился внутри при ударе. Второй день он не выходит на связь. Уже завтра, после исследований и анализов, сможем точно сказать, что именно он является пятой жертвой военного преступления россиян», — отметил Болвинов.

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и десяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.