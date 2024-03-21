За ДНК встановили особи зниклих безвісти після ракетного удару в Харкові
Вже знаємо, хто саме загинув від ворожого удару у Харкові та чим саме били по цивільних, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
З учорашнього дня п’ятеро людей вважалися зниклими безвісти. Але експерти та криміналісти вже підтвердили особи чотирьох загиблих.
«Двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п’ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата.Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п’ятому поверсі. Її зразки співпали з відібраним ДНК рідного брата. Однією з перших ми ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, її робоче місце теж було на п’ятому поверсі. Зразки ДНК співпали зі зразками її доньки», – розповів Болвінов.
Особу п’ятої жертви поки що остаточно не встановлено. Очевидно, це головний інженер на тому самому підприємстві.
«Зразки епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов’янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв’язок. Вже завтра, після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, що саме він є п’ятою жертвою воєнного злочину росіян», – зазначив Болвінов.
Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.
Також читайте: У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: загиблі, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ракета, Сергей Болвинов, удар, Харків, Холодногорский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За ДНК встановили особи зниклих безвісти після ракетного удару в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 19:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже знаємо, хто саме загинув від ворожого удару у Харкові та чим саме били по цивільних, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".