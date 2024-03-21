За ДНК встановили особи зниклих безвісти після ракетного удару в Харкові

Вже знаємо, хто саме загинув від ворожого удару у Харкові та чим саме били по цивільних, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

З учорашнього дня п’ятеро людей вважалися зниклими безвісти. Але експерти та криміналісти вже підтвердили особи чотирьох загиблих.

«Двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п’ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата.Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п’ятому поверсі. Її зразки співпали з відібраним ДНК рідного брата. Однією з перших ми ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, її робоче місце теж було на п’ятому поверсі. Зразки ДНК співпали зі зразками її доньки», – розповів Болвінов.

Особу п’ятої жертви поки що остаточно не встановлено. Очевидно, це головний інженер на тому самому підприємстві.

«Зразки епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов’янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв’язок. Вже завтра, після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, що саме він є п’ятою жертвою воєнного злочину росіян», – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.