Дві жінки і троє чоловіків загинули від удару по Харкову, буде ДНК-експертиза
Серед п’ятьох загиблих внаслідок удару по Холодногірському району Харкова попередньо – дві жінки та троє чоловіків, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Він зазначає, що всі вони – цивільні. Криміналісти відібрали зразки ДНК усіх п’яти тіл і працюватимуть усю ніч.
“Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв… Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей, семеро отримали поранення. Двоє з них – у важкому стані, ще четверо теж у лікарні”, – розповів Болвінов.
Швидкість ракети в момент влучання, за його словами, могла бути понад 1000 кілометрів на годину.
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Стало відомо, що удару було завдано по будівлі в Холодногірському районі. Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, там знаходяться лише виробничі приміщення та офіси. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. Виникла масштабна пожежа. На цей час відомо про п’ятьох загиблих. Ще семеро людей постраждали. Шістьох поранених ушпиталили, одному допомогу надали на місці. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Пожежу локалізували на площі 10 тисяч квадратних метрів. За останніми даними правоохоронців, удару було завдано протикорабельною ракетою Х-35.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, загиблі, поліція, ракетний удар, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед п’ятьох загиблих внаслідок удару по Холодногірському району Харкова попередньо – дві жінки та троє чоловіків".