Що було в будівлі в Харкові, по якій прилетіла Х-59 (відео поліції)

У багатоповерхівці в Холодногірському районі, по якій близько 13-ї години військові РФ завдали ракетного удару, знаходяться лише виробничі приміщення та офіси, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив, що ракетою, попередньо Х-59, ворог влучив в абсолютно цивільний об’єкт.

“Ця багатоповерхівка використовується у промислових цілях. Тут є як виробничі приміщення, де виробляються меблі, так і розташовані офіси підприємців. Це акт тероризму тому, що удару було завдано в той час, коли максимальна кількість людей знаходиться на робочих місцях. Тобто удар завданий з метою знищення мирного населення. На об’єкті не було жодного військового і жодної одиниці військової техніки”, – розповів Тимошко.

За його даними, на момент удару у приміщеннях було близько десяти осіб.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Ворог ударив ракетою по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. За попередніми даними облуправління Нацполіції та обласної прокуратури, удару було завдано ракетою Х-59. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Виникла масштабна пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. На цей час відомо про сімох постраждалих. Шістьох людей ушпиталили, одна – відмовилася від госпіталізації. Рятувальники продовжують деблокувати людей із-під завалів. Площа пожежі зросла до 10 тисяч квадратних метрів.