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Уже п’ять загиблих від удару по Харкову: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Події 17:33   20.03.2024
Олена Нагорна
Уже п’ять загиблих від удару по Харкову: з-під завалів дістали тіло чоловіка Фото: фейсбук Сергія Болвінова

До п’яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова близько 13-ї години, повідомляють в обласній прокуратурі.

“Щойно з-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває”, – також інформує мер Ігор Терехов.

Як уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблий – чоловік.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Ворог ударив ракетою по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. За попередніми даними облуправління Нацполіції та обласної прокуратури, удару було завдано ракетою Х-59. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Виникла масштабна пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. На цей час відомо про сімох постраждалих. Шістьох людей ушпиталили, одна – відмовилася від госпіталізації. Рятувальники продовжують деблокувати людей із-під завалів. Площа пожежі зросла до 10 тисяч квадратних метрів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До п’яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова близько 13-ї години".