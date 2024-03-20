Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, Мельник закликав йти в укриття
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті.
«Харків та область: перебуваємо в укритті до відбою повітряної небезпеки!» – звернувся до земляків бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 13:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті.".