Вранці армія РФ скинула дві КАБ на Харківщину, є поранений

Близько четвертої ранку терористи з РФ атакували керованими авіабомбами Козачу Лопань.

“Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967 року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: у постраждалого чоловіка – множинні осколкові поранення. Його доправили до лікарні.

За даними Задоренка, в селищі пошкоджені приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередач. На місці працюють оперативні служби, ліквідуючи наслідки “прильотів”.