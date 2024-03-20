Вранці армія РФ скинула дві КАБ на Харківщину, є поранений
Фото: Дергачівська МВА
Близько четвертої ранку терористи з РФ атакували керованими авіабомбами Козачу Лопань.
“Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967 року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: у постраждалого чоловіка – множинні осколкові поранення. Його доправили до лікарні.
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За даними Задоренка, в селищі пошкоджені приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередач. На місці працюють оперативні служби, ліквідуючи наслідки “прильотів”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомбы, задоренко, Казачья Лопань, новини Харкова, поранений;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько четвертої ранку терористи з РФ атакували керованими авіабомбами Козачу Лопань".