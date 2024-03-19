Селища зруйновані на 100%: чи оголосять на Дергачівщині примусову евакуацію

Ворог майже щодня обстрілює населені пункти Дергачівської громади на Харківщині. Є населені пункти, що знаходяться вздовж держкордону, які зруйновані майже на 100%, повідомив в етері «Суспільне Студія» начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Це селище Ветеринарне і селище Гранів, Шевченка. В Шевченка немає людей, у селищі Ветеринарне залишається сім людей, які не мають бажання покидати цей населений пункт», – зазначив Задоренко.

У селищі Козача Лопань, яку вранці 19 березня армія РФ атакувала авіабомбами, наразі мешкає близько тисячі людей. Місцеве населення закликають по можливості евакуюватися, сказав Задоренко.

«Ми постійно спілкуємося з нашими військовими, які надійно тримають кордон. Якщо буде якась загроза з боку РФ, звісно, будемо оголошувати примусову евакуацію. Наразі на напрямку Бєлгородщини, з інформації наших військових, немає концентрації російських сил, для якихось там панічних настроїв або контрнаступів на нашу територію. Єдина загроза зараз для місцевих людей – це обстріли, які, на жаль, завдає ворог», – пояснив Задоренко.