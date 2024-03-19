Росіяни зранку скинули авіабомби на Козачу Лопань на Харківщині
Близько 9 години ранку 19 березня армія РФ атакувала прикордонну Козачу Лопань.
“Російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач. На поточний момент інформація про постраждалих не надходила“, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що дані про цей удар ще уточнюють.
Нагадаємо, напередодні ввечері армія РФ вдарила ракетами С-300 по селищу Малинівка на Харківщині та обстріляла низку населених пунктів із РСЗВ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, задоренко, КАБ, Казачья Лопань, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 9 години ранку 19 березня армія РФ атакувала прикордонну Козачу Лопань".