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Россияне утром скинули авиабомбы на Казачью Лопань на Харьковщине

Происшествия 10:26   19.03.2024
Оксана Горун
Россияне утром скинули авиабомбы на Казачью Лопань на Харьковщине

Около 9 часов утра 19 марта армия РФ атаковала приграничную Казачью Лопань.

«Российские террористы нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Казачьей Лопани. Повреждения получили несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что данные об этом ударе еще уточняют.

Напомним, накануне вечером армия РФ ударила ракетами С-300 по поселку Малиновка на Харьковщине и обстреляла ряд населенных пунктов из РСЗО.

Читайте также: Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били С-300 и из РСЗО

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 10:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 9 часов утра 19 марта армия РФ атаковала приграничную Казачью Лопань".