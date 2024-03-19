Россияне утром скинули авиабомбы на Казачью Лопань на Харьковщине

Около 9 часов утра 19 марта армия РФ атаковала приграничную Казачью Лопань.

«Российские террористы нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Казачьей Лопани. Повреждения получили несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что данные об этом ударе еще уточняют.

Напомним, накануне вечером армия РФ ударила ракетами С-300 по поселку Малиновка на Харьковщине и обстреляла ряд населенных пунктов из РСЗО.