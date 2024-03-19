Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда прилетели С-300 вечером
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал об ударе по Чугуевскому району.
«Малиновка. 18 марта около 23:20 рашисты обстреляли село из ЗРК С-300. Зафиксировано два попадания в землю. Повреждены частные здания», — написал Тимошко в facebook утром 19 марта.
Эти взрывы слышали в части Харькова. А начальник Харьковского военного гарнизона предупреждал о вылетах ракет из Белгородской области.
За сутки, по данным Тимошко, россияне на Харьковщине ранили одного мужчину (в селе Новоосиновое Купянского района), повредили и разрушили частные дома, храм и дом культуры. Под обстрелами были: Волчанск (поврежден жилой дом, был пожар); Старица (повреждены дома, автомобиль и трактор); Чернещина (обстрел был около 05:17 утра 18 марта, пострадали жилые дома и электросети); Лукьянцы (разрушен частным дом).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция, ракети, С-300, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал об ударе по Чугуевскому району".