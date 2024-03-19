Вибухи чули в Харкові: Тимошко повідомив, куди прилетіли С-300 увечері

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про удар по Чугуївському району.

“Малинівка. 18 березня близько 23:20 рашисти обстріляли село з ЗРК С-300. Зафіксовано два влучання в землю. Пошкоджено приватні будівлі”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 19 березня.

Ці вибухи чули в частині Харкова. А начальник Харківського військового гарнізону попереджав про вильоти ракет із Бєлгородської області.

За добу, за даними Тимошка, росіяни на Харківщині поранили одного чоловіка (у селі Новоосинове Куп’янського району), пошкодили та зруйнували приватні будинки, храм і будинок культури. Під обстрілами були: Вовчанськ (пошкоджено житловий будинок, була пожежа); Стариця (пошкоджені будинки, автомобіль та трактор); Чернещина (обстріл був близько 05:17 ранку 18 березня, постраждали житлові будинки та електромережі); Лук’янці (зруйнований приватний будинок).