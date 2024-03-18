На Харківщині прогриміли вибухи: Мельник підтвердив запуски ракет

Близько 23-ї години 18 березня на Харківщині лунали вибухи.

О 22:56 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав мешканців області бути в укриттях, а за хвилину повідомив про вильоти ворожих ракет.

Вибухи чули у Чугуївському районі області.