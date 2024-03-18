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На Харківщині прогриміли вибухи: Мельник підтвердив запуски ракет

Події 23:09   18.03.2024
Олена Нагорна
На Харківщині прогриміли вибухи: Мельник підтвердив запуски ракет

Близько 23-ї години 18 березня на Харківщині лунали вибухи. 

О 22:56 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав мешканців області бути в укриттях, а за хвилину повідомив про вильоти ворожих ракет.

Вибухи чули у Чугуївському районі області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 23:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23-ї години 18 березня на Харківщині лунали вибухи".