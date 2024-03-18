На Харківщині прогриміли вибухи: Мельник підтвердив запуски ракет
Близько 23-ї години 18 березня на Харківщині лунали вибухи.
О 22:56 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав мешканців області бути в укриттях, а за хвилину повідомив про вильоти ворожих ракет.
Вибухи чули у Чугуївському районі області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23-ї години 18 березня на Харківщині лунали вибухи".