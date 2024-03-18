Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
Три ворожі штурми відбили за добу на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі штурми відбили за добу на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".