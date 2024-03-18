Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Події 19:24   18.03.2024
Олена Нагорна
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Три ворожі штурми відбили за добу на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Росіяни завдали авіаударів і двічі штурмували на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
18.03.2024, 19:29
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
18.03.2024, 18:09
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
17.03.2024, 22:18
Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини
Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини
28.11.2022, 14:30
Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові
Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові
18.03.2024, 19:14
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
18.03.2024, 19:24

Новини за темою:

19:24
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
07:03
Росіяни завдали авіаударів і двічі штурмували на Харківщині – Генштаб
21:32
Головні новини Харкова 16.03: атака дронів, ситуація на Куп’янщині, квіти
19:31
Ворог не наступав на Харківщині, але бив з артилерії та мінометів – Генштаб
07:34
Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Ви читали новину: «Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі штурми відбили за добу на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".