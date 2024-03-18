Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Три ворожі штурми відбили за добу на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.