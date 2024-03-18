Военные РФ трижды пытались штурмовать у Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Три вражеских штурма отбили за сутки на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, синьковка, Харьков, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских штурма отбили за сутки на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".