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Военные РФ трижды пытались штурмовать у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:24   18.03.2024
Елена Нагорная
Военные РФ трижды пытались штурмовать у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Три вражеских штурма отбили за сутки на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских штурма отбили за сутки на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".