Военные РФ трижды пытались штурмовать у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Три вражеских штурма отбили за сутки на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.