Россияне нанесли авиаудары и дважды штурмовали на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области, а под Купянском продолжались штурмы.

«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

В течение суток на фронте в Украине зафиксировали 72 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из РСЗО. Украину атаковали 22 «шахеда», из которых 17 сбили.

«Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава противника», — отметили в ГШ.