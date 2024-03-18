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Россияне нанесли авиаудары и дважды штурмовали на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:03   18.03.2024
Оксана Горун
Россияне нанесли авиаудары и дважды штурмовали на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области, а под Купянском продолжались штурмы.

«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

В течение суток на фронте в Украине зафиксировали 72 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из РСЗО. Украину атаковали 22 «шахеда», из которых 17 сбили.

«Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава противника», — отметили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области, а под Купянском продолжались штурмы".