Россияне нанесли авиаудары и дважды штурмовали на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области, а под Купянском продолжались штурмы.
«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
В течение суток на фронте в Украине зафиксировали 72 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из РСЗО. Украину атаковали 22 «шахеда», из которых 17 сбили.
«Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава противника», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области, а под Купянском продолжались штурмы".