Росіяни завдали авіаударів і двічі штурмували на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 березня повідомив, що під авіаударами протягом доби були Вовчанськ, Гоптівка та Басове в Харківській області, а під Куп’янськом тривали штурми.
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив два безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформував Генштаб.
Протягом доби на фронті в Україні зафіксували 72 бойові зіткнення. Армія РФ завдала 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснила 95 обстрілів з РСЗВ. Україну атакували 22 “шахеди”, з яких 17 збили.
“Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу противника“, – зазначили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 07:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 березня повідомив, що під авіаударами протягом доби були Вовчанськ, Гоптівка та Басове в Харківській області, а під Куп’янськом тривали штурми".