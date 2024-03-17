Поранено літнього чоловіка – РФ скинула КАБ на Вовчанськ на Харківщині (фото)

17 березня близько 15:30 росіяни вдарили по місту Вовчанськ Чугуївського району керованими авіабомбами, повідомили в Нацполіції.

«В результаті прильоту сталося загоряння приватного будинку. Постраждав 73-річний чоловік», – розповіли поліціянти.