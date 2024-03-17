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Поранено літнього чоловіка – РФ скинула КАБ на Вовчанськ на Харківщині (фото)

Події 18:18   17.03.2024
Оксана Якушко

17 березня близько 15:30 росіяни вдарили по місту Вовчанськ Чугуївського району керованими авіабомбами, повідомили в Нацполіції.

«В результаті прильоту сталося загоряння приватного будинку. Постраждав 73-річний чоловік», – розповіли поліціянти.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня близько 15:30 росіяни вдарили по місту Вовчанськ Чугуївського району керованими авіабомбами, повідомили в Нацполіції.".