Поранено літнього чоловіка – РФ скинула КАБ на Вовчанськ на Харківщині (фото)
17 березня близько 15:30 росіяни вдарили по місту Вовчанськ Чугуївського району керованими авіабомбами, повідомили в Нацполіції.
«В результаті прильоту сталося загоряння приватного будинку. Постраждав 73-річний чоловік», – розповіли поліціянти.
Читайте також: Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, постраждала жінка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, авиабомба, КАБ, Нацполиция, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поранено літнього чоловіка – РФ скинула КАБ на Вовчанськ на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня близько 15:30 росіяни вдарили по місту Вовчанськ Чугуївського району керованими авіабомбами, повідомили в Нацполіції.".