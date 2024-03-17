Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, постраждала жінка

Сьогодні близько 9.00 росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та школа. Попередньо, обстріли вели з артилерії та РСЗВ», – зазначили в прокуратурі.

Також сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару КАБ-250 по селищу Золочів Богодухівського району: пошкоджений один житловий будинок. Без постраждалих.