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Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, постраждала жінка

Події 14:59   17.03.2024
Оксана Якушко

Сьогодні близько 9.00 росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

«Постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та школа. Попередньо, обстріли вели з артилерії та РСЗВ», – зазначили в прокуратурі.

Також сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару КАБ-250 по селищу Золочів Богодухівського району: пошкоджений один житловий будинок. Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 14:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 9.00 росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".