Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, постраждала жінка
Сьогодні близько 9.00 росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та школа. Попередньо, обстріли вели з артилерії та РСЗВ», – зазначили в прокуратурі.
Також сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару КАБ-250 по селищу Золочів Богодухівського району: пошкоджений один житловий будинок. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, Ковшаровка, обстріл, пострадала, росіяни, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 14:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 9.00 росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".