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Поранені фельдшер і водій швидкої – росіяни обстріляли медпункт на Харківщині

Події 11:44   17.03.2024
Оксана Якушко

У селі Бугаївка росіяни обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги, повідомили у ХОВА.

«Ворожий обстріл села Бугаївка Вовчанської громади стався сьогодні, о 9:15. Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надають допомогу в лікарні Харкова. Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки «швидкої», – розповіли в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Бугаївка росіяни обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги, повідомили у ХОВА.".