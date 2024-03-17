Поранені фельдшер і водій швидкої – росіяни обстріляли медпункт на Харківщині
У селі Бугаївка росіяни обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги, повідомили у ХОВА.
«Ворожий обстріл села Бугаївка Вовчанської громади стався сьогодні, о 9:15. Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надають допомогу в лікарні Харкова. Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки «швидкої», – розповіли в ХОВА.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: водій, машина скорой помощи, пункт "скорой помощи", скорая неотложная помощь, фельдшер, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 11:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Бугаївка росіяни обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги, повідомили у ХОВА.".