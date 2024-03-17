Поранені фельдшер і водій швидкої – росіяни обстріляли медпункт на Харківщині

У селі Бугаївка росіяни обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги, повідомили у ХОВА.

«Ворожий обстріл села Бугаївка Вовчанської громади стався сьогодні, о 9:15. Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надають допомогу в лікарні Харкова. Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки «швидкої», – розповіли в ХОВА.