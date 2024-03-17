Ранены фельдшер и водитель скорой, россияне обстреляли медпункт на Харьковщине

В селе Бугаевка россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи, сообщили в ХОВА.

«Вражеский обстрел села Бугаевка Волчанской громады произошел сегодня, в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. В настоящее время им оказывают помощь в больнице Харькова. Поврежден одноэтажный дом, где были медработники, рядом здания, а также два автомобиля «скорой», — рассказали в ХОВА.