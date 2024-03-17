Ранены фельдшер и водитель скорой, россияне обстреляли медпункт на Харьковщине
В селе Бугаевка россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи, сообщили в ХОВА.
«Вражеский обстрел села Бугаевка Волчанской громады произошел сегодня, в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. В настоящее время им оказывают помощь в больнице Харькова. Поврежден одноэтажный дом, где были медработники, рядом здания, а также два автомобиля «скорой», — рассказали в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: водій, водитель, машина скорой помощи, пункт "скорой помощи", скорая неотложная помощь, фельдшер, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 11:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Бугаевка россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи, сообщили в ХОВА.".