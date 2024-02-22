Расстрелянную «скорую» из Харькова поставили в центре Лондона (фото)
Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project
Украинские фронтовые медики привезли автомобиль скорой помощи из Харькова в Великобританию, чтобы показать показания террористических атак РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«Расстрелянная «скорая» в центре Лондона. С начала полномасштабного вторжения враг повредил, уничтожил или захватил 486 автомобилей скорой помощи», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Великобритания, Лондон, расстрелянная, скорая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские фронтовые медики привезли автомобиль скорой помощи из Харькова в Великобританию, чтобы показать показания террористических атак РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.".