Украинские фронтовые медики привезли автомобиль скорой помощи из Харькова в Великобританию, чтобы показать показания террористических атак РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Расстрелянная «скорая» в центре Лондона. С начала полномасштабного вторжения враг повредил, уничтожил или захватил 486 автомобилей скорой помощи», — говорится в сообщении.