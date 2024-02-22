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Расстрелянную «скорую» из Харькова поставили в центре Лондона (фото)

Общество 15:43   22.02.2024
Виктория Яковенко
Расстрелянную «скорую» из Харькова поставили в центре Лондона (фото) Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

Украинские фронтовые медики привезли автомобиль скорой помощи из Харькова в Великобританию, чтобы показать показания террористических атак РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Расстрелянная «скорая» в центре Лондона. С начала полномасштабного вторжения враг повредил, уничтожил или захватил 486 автомобилей скорой помощи», — говорится в сообщении.

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Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 15:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские фронтовые медики привезли автомобиль скорой помощи из Харькова в Великобританию, чтобы показать показания террористических атак РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.".