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«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал

Происшествия 07:54   19.02.2024
Оксана Горун
«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал

В Харькове медики вернули из состояния клинической смерти молодого человека, у которого внезапно остановилось кровообращение.

«18 февраля в 15:55 поступил экстренный вызов к мужчине 28-ми лет. По прибытии констатирована клиническая смерть в результате внезапной остановки кровообращения и немедленно начаты реанимационные мероприятия, в результате которых были восстановлены витальные функции», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Жизнь мужчине спас фельдшер 802-й бригады «скорой» Дмитрий Белозеров. А моментальное прибытие на вызов обеспечил водитель Виктор Романенко.

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«Больной госпитализирован в лечебное учреждение. Желаем мужчине быстрого выздоровления!» — отметили в центре.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове медики вернули из состояния клинической смерти молодого человека, у которого внезапно остановилось кровообращение".