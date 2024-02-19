«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал
В Харькове медики вернули из состояния клинической смерти молодого человека, у которого внезапно остановилось кровообращение.
«18 февраля в 15:55 поступил экстренный вызов к мужчине 28-ми лет. По прибытии констатирована клиническая смерть в результате внезапной остановки кровообращения и немедленно начаты реанимационные мероприятия, в результате которых были восстановлены витальные функции», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Жизнь мужчине спас фельдшер 802-й бригады «скорой» Дмитрий Белозеров. А моментальное прибытие на вызов обеспечил водитель Виктор Романенко.
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«Больной госпитализирован в лечебное учреждение. Желаем мужчине быстрого выздоровления!» — отметили в центре.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове медики вернули из состояния клинической смерти молодого человека, у которого внезапно остановилось кровообращение".