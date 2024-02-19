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“Швидка” у Харкові реанімувала 28-річного чоловіка, він помирав

Події 07:54   19.02.2024
Оксана Горун
“Швидка” у Харкові реанімувала 28-річного чоловіка, він помирав

У Харкові медики повернули зі стану клінічної смерті молодого чоловіка, в якого раптово зупинився кровообіг.

“18 лютого о 15:55 надійшов екстрений виклик до чоловіка 28 років. По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Життя чоловіку врятував фельдшер 802-ї бригади “швидкої” Дмитро Білозеров. А миттєве прибуття на виклик забезпечив водій Віктор Романенко.

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Хворого шпиталізовано до лікувального закладу. Бажаємо чоловіку швидкого одужання!– зазначили в центрі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові медики повернули зі стану клінічної смерті молодого чоловіка, в якого раптово зупинився кровообіг".