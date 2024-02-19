“Швидка” у Харкові реанімувала 28-річного чоловіка, він помирав

У Харкові медики повернули зі стану клінічної смерті молодого чоловіка, в якого раптово зупинився кровообіг.

“18 лютого о 15:55 надійшов екстрений виклик до чоловіка 28 років. По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Життя чоловіку врятував фельдшер 802-ї бригади “швидкої” Дмитро Білозеров. А миттєве прибуття на виклик забезпечив водій Віктор Романенко.

“Хворого шпиталізовано до лікувального закладу. Бажаємо чоловіку швидкого одужання!” – зазначили в центрі.