“Швидка” у Харкові реанімувала 28-річного чоловіка, він помирав
У Харкові медики повернули зі стану клінічної смерті молодого чоловіка, в якого раптово зупинився кровообіг.
“18 лютого о 15:55 надійшов екстрений виклик до чоловіка 28 років. По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Життя чоловіку врятував фельдшер 802-ї бригади “швидкої” Дмитро Білозеров. А миттєве прибуття на виклик забезпечив водій Віктор Романенко.
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“Хворого шпиталізовано до лікувального закладу. Бажаємо чоловіку швидкого одужання!” – зазначили в центрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові медики повернули зі стану клінічної смерті молодого чоловіка, в якого раптово зупинився кровообіг".