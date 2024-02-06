“Швидка” в Харкові використовувала польське обладнання та врятувала життя

Бригада “швидкої” застосувала систему непрямого масажу серця, що передали польські партнери, а також провела інтубацію. Внаслідок цього медики в Харкові врятували 72-річного чоловіка.

Виклик надійшов до “швидкої” о 17:30 4 лютого, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 72-річний чоловік знепритомнів. Бригада, яка виїхала на місце, констатувала клінічну смерть.

“І негайно розпочала реанімаційні заходи із застосуванням апарату “Lucas” – електричної системи компресій грудної клітки, переданого польськими партнерами. Бригада показала високий рівень кваліфікації, провівши інтубацію трахеї задля забезпечення прохідності дихальних шляхів та надали всю необхідну медичну допомогу”, – описали події в центрі.

У результаті серце пацієнту “завели”. Чоловіка вже в стабільному стані доправили до лікарні.

Життя врятувала бригада №909 у складі: фельдшера Сергія Гербіна, брата медичного Даніеля Докторовича та водія Олександра Шишкіна.