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“Швидка” в Харкові використовувала польське обладнання та врятувала життя

Суспільство 09:17   06.02.2024
Оксана Горун
“Швидка” в Харкові використовувала польське обладнання та врятувала життя

Бригада “швидкої” застосувала систему непрямого масажу серця, що передали польські партнери, а також провела інтубацію. Внаслідок цього медики в Харкові врятували 72-річного чоловіка.

Виклик надійшов до “швидкої” о 17:30 4 лютого, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 72-річний чоловік знепритомнів. Бригада, яка виїхала на місце, констатувала клінічну смерть.

“І негайно розпочала реанімаційні заходи із застосуванням апарату “Lucas” – електричної системи компресій грудної клітки, переданого польськими партнерами. Бригада показала високий рівень кваліфікації, провівши інтубацію трахеї задля забезпечення прохідності дихальних шляхів та надали всю необхідну медичну допомогу”, – описали події в центрі.

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У результаті серце пацієнту “завели”. Чоловіка вже в стабільному стані доправили до лікарні.

Життя врятувала бригада №909 у складі: фельдшера Сергія Гербіна, брата медичного Даніеля Докторовича та водія Олександра Шишкіна.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада “швидкої” застосувала систему непрямого масажу серця, що передали польські партнери, а також провела інтубацію. Внаслідок цього медики в Харкові врятували 72-річного чоловіка".