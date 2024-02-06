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«Скорая» в Харькове использовала польское оборудование и спасла жизнь

Общество 09:17   06.02.2024
Оксана Горун
«Скорая» в Харькове использовала польское оборудование и спасла жизнь Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Бригада «скорой» применила систему непрямого массажа сердца, переданную польскими партнерами, а также провела интубацию. В результате медики в Харькове спасли 72-летнего мужчину.

Вызов поступил в «скорую» в 17:30 4 февраля, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. 72-летний мужчина потерял сознание. Бригада, которая выехала на место, констатировала клиническую смерть.

«И немедленно начала реанимационные мероприятия с применением аппарата «Lucas» – электрической системы компрессий грудной клетки (непрямого массажа сердца — Ред.), переданного польскими партнерами. Бригада показала высокий уровень квалификации, проведя интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и оказала всю необходимую медицинскую помощь», — описали события в центре.

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В результате сердце пациенту «завели». Мужчину уже в стабильном состоянии доставили в больницу.

Жизнь спасла бригада №909 в составе: фельдшера Сергея Гербина, медбрата Даниэля Докторовича  и водителя Александра Шишкина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «скорой» применила систему непрямого массажа сердца, переданную польскими партнерами, а также провела интубацию. В результате медики в Харькове спасли 72-летнего мужчину".