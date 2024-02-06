«Скорая» в Харькове использовала польское оборудование и спасла жизнь

Бригада «скорой» применила систему непрямого массажа сердца, переданную польскими партнерами, а также провела интубацию. В результате медики в Харькове спасли 72-летнего мужчину.

Вызов поступил в «скорую» в 17:30 4 февраля, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. 72-летний мужчина потерял сознание. Бригада, которая выехала на место, констатировала клиническую смерть.

«И немедленно начала реанимационные мероприятия с применением аппарата «Lucas» – электрической системы компрессий грудной клетки (непрямого массажа сердца — Ред.), переданного польскими партнерами. Бригада показала высокий уровень квалификации, проведя интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и оказала всю необходимую медицинскую помощь», — описали события в центре.

В результате сердце пациенту «завели». Мужчину уже в стабильном состоянии доставили в больницу.

Жизнь спасла бригада №909 в составе: фельдшера Сергея Гербина, медбрата Даниэля Докторовича и водителя Александра Шишкина.