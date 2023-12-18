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Реанимировали и приняли роды. На Харьковщине медики скорой спасли две жизни

Общество 16:57   18.12.2023
Оксана Якушко
Реанимировали и приняли роды. На Харьковщине медики скорой спасли две жизни

В Харьковской области бригады скорой помощи вернули к жизни мужчину после клинической смерти и приняли роды в экстремальных условиях, сообщили КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

17 декабря медиков вызвали к 81-летнему мужчине, у которого по прибытию констатировали клиническую смерть в результате острого инфаркта миокарда. Благодаря реанимации мужчину вернули к жизни, а затем госпитализировали.

В присутствии бригады родился здоровый мальчик, весом 3300 гр, ростом 54 см. Женщину вместе с новорожденным мальчиком отвезли в Валковскую ЦРБ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области бригады скорой помощи вернули к жизни мужчину после клинической смерти и приняли роды в экстремальных условиях, сообщили КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".