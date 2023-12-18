Реанимировали и приняли роды. На Харьковщине медики скорой спасли две жизни

В Харьковской области бригады скорой помощи вернули к жизни мужчину после клинической смерти и приняли роды в экстремальных условиях, сообщили КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

17 декабря медиков вызвали к 81-летнему мужчине, у которого по прибытию констатировали клиническую смерть в результате острого инфаркта миокарда. Благодаря реанимации мужчину вернули к жизни, а затем госпитализировали.



В присутствии бригады родился здоровый мальчик, весом 3300 гр, ростом 54 см. Женщину вместе с новорожденным мальчиком отвезли в Валковскую ЦРБ.