У 55-летней харьковчанки случилась клиническая смерть: спасла «скорая»
Фото: ЦЭМПиМК
«Скорая», прибыв на экстренный вызов, успела реанимировать умирающую.
«15 апреля при обслуживании экстренного вызова к жизни после клинической смерти вернули 55-летнюю харьковчанку. За успешную проведенную реанимацию спасибо бригаде 901 в составе: врача Игоря Мевлюдова, фельдшера Владимира Коробчука, водителя Владимира Гейко», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.
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Спасенной пациентке медики пожелали скорейшего выздоровления. Причину, по которой женщина оказалась при смерти, в «скорой» не сообщили.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Скорая», прибыв на экстренный вызов, успела реанимировать умирающую".