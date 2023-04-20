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У 55-летней харьковчанки случилась клиническая смерть: спасла «скорая»

10:34   20.04.2023
Оксана Горун
У 55-летней харьковчанки случилась клиническая смерть: спасла «скорая» Фото: ЦЭМПиМК

«Скорая», прибыв на экстренный вызов, успела реанимировать умирающую.

«15 апреля при обслуживании экстренного вызова к жизни после клинической смерти вернули 55-летнюю харьковчанку. За успешную проведенную реанимацию спасибо бригаде 901 в составе: врача Игоря Мевлюдова, фельдшера Владимира Коробчука, водителя Владимира Гейко», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

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Спасенной пациентке медики пожелали скорейшего выздоровления. Причину, по которой женщина оказалась при смерти, в «скорой» не сообщили.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Скорая», прибыв на экстренный вызов, успела реанимировать умирающую".