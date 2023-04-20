У 55-летней харьковчанки случилась клиническая смерть: спасла «скорая»

«Скорая», прибыв на экстренный вызов, успела реанимировать умирающую.

«15 апреля при обслуживании экстренного вызова к жизни после клинической смерти вернули 55-летнюю харьковчанку. За успешную проведенную реанимацию спасибо бригаде 901 в составе: врача Игоря Мевлюдова, фельдшера Владимира Коробчука, водителя Владимира Гейко», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

Спасенной пациентке медики пожелали скорейшего выздоровления. Причину, по которой женщина оказалась при смерти, в «скорой» не сообщили.