У мальчика в Харькове были признаки клинической смерти: ребенка спасли

13 апреля медики получили вызов о том, что девятилетнему мальчику на улице Полтавский Шлях стало плохо и он потерял сознание.

Врачи прибыли на место уже через четыре минуты, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«У ребенка обнаружили признаки клинической смерти, и медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. После возобновления витальных функций мальчика госпитализировали в ОДКБ», — отметили в «скорой».

Уже в 23:00 реанимационная бригада отвезла ребенка на томографическое обследование и консультацию в одно из городских медучреждений, после чего его вернули в больницу.