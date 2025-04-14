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У мальчика в Харькове были признаки клинической смерти: ребенка спасли

Общество 14:43   14.04.2025
Виктория Яковенко
У мальчика в Харькове были признаки клинической смерти: ребенка спасли

13 апреля медики получили вызов о том, что девятилетнему мальчику на улице Полтавский Шлях стало плохо и он потерял сознание.

Врачи прибыли на место уже через четыре минуты, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«У ребенка обнаружили признаки клинической смерти, и медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. После возобновления витальных функций мальчика госпитализировали в ОДКБ», — отметили в «скорой».

Уже в 23:00 реанимационная бригада отвезла ребенка на томографическое обследование и консультацию в одно из городских медучреждений, после чего его вернули в больницу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля медики получили вызов о том, что девятилетнему мальчику на улице Полтавский Шлях стало плохо и он потерял сознание.".