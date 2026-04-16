После клинической смерти вернули мужчину к жизни медики скорой из Харькова
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
60-летнего мужчину спасли после того, как у него наступила клиническая смерть из-за отека легких.
Об этом сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«Недавно вызов, где все решают минуты. 60-летний харьковчанин. Критическое состояние: клиническая смерть из-за острого отека легких. Бригада №109 — парамедик Евгений Хмелевский и экстренный медицинский техник Александр Байрачный – прибыла на место в считанные минуты и сразу же начала помощь. Жизненные функции удалось восстановить. Сердце заработало, дыхание восстановлено», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Пациента удалось стабилизировать, затем его передали бригаде №1003 и отвезли в больницу.
Популярно
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: клиническая смерть, скорая помощь, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «После клинической смерти вернули мужчину к жизни медики скорой из Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 21:52;