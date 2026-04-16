Live

После клинической смерти вернули мужчину к жизни медики скорой из Харькова

Общество 21:52   16.04.2026
Оксана Якушко
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

60-летнего мужчину спасли после того, как у него наступила клиническая смерть из-за отека легких.

Об этом сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Недавно вызов, где все решают минуты. 60-летний харьковчанин. Критическое состояние: клиническая смерть из-за острого отека легких. Бригада №109 — парамедик Евгений Хмелевский и экстренный медицинский техник Александр Байрачный – прибыла на место в считанные минуты и сразу же начала помощь. Жизненные функции удалось восстановить. Сердце заработало, дыхание восстановлено», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Пациента удалось стабилизировать, затем его передали бригаде №1003 и отвезли в больницу.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

