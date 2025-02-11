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Харьковские медики вернули к жизни мужчину после клинической смерти

Общество 18:33   11.02.2025
Оксана Якушко
Харьковские медики вернули к жизни мужчину после клинической смерти Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Медики скорой реанимировали 66-летнего мужчину, сообщил КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

11 февраля во время обслуживания экстренного вызова бригада экстренной медицинской помощи 406 ЭМД 🚑 успешно реанимировала 66-летнего мужчину после клинической смерти.

Благодаря профессиональной работе медиков мужчина выжил.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики скорой реанимировали 66-летнего мужчину, сообщил КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".