Харьковские медики вернули к жизни мужчину после клинической смерти
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Медики скорой реанимировали 66-летнего мужчину, сообщил КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
11 февраля во время обслуживания экстренного вызова бригада экстренной медицинской помощи 406 ЭМД 🚑 успешно реанимировала 66-летнего мужчину после клинической смерти.
Благодаря профессиональной работе медиков мужчина выжил.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клиническая смерть, медики, реанимация, скорая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики скорой реанимировали 66-летнего мужчину, сообщил КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".