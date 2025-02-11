Бесплатное такси в Харькове: мэрия выделила 360 тыс, кто может воспользоваться

Теперь ветераны в Харькове смогут воспользоваться услугой бесплатной перевозки.

Об этом рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан в эфире радио «Накипило», передает Харьковский горсовет.

Она напомнила, что в Харькове бесплатная социальная услуга такси действовала для лиц с инвалидностью. На внеочередной сессии 5 февраля горсовет внес туда и ветеранов.

«Теперь мы будем перевозить не только передвигающихся на колесном кресле людей, а всех, кто ограничен в передвижении. Речь также идет о ветеранах с ампутацией, которые передвигаются на костылях, с палочкой», — сообщила Горбунова-Рубан.

По ее словам, на перевозку ветеранов выделили 360 тыс. грн, однако при необходимости эта сумма может увеличиться. Услуга может быть использована до шести раз в месяц, чтобы добраться до медицинских, реабилитационных или административных учреждений, отделений дневного пребывания терцентров, на прием к специалистам местного самоуправления и т.д.

Подробнее об услуге – здесь.