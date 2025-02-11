Бесплатное такси в Харькове: мэрия выделила 360 тыс, кто может воспользоваться
Теперь ветераны в Харькове смогут воспользоваться услугой бесплатной перевозки.
Об этом рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан в эфире радио «Накипило», передает Харьковский горсовет.
Она напомнила, что в Харькове бесплатная социальная услуга такси действовала для лиц с инвалидностью. На внеочередной сессии 5 февраля горсовет внес туда и ветеранов.
«Теперь мы будем перевозить не только передвигающихся на колесном кресле людей, а всех, кто ограничен в передвижении. Речь также идет о ветеранах с ампутацией, которые передвигаются на костылях, с палочкой», — сообщила Горбунова-Рубан.
По ее словам, на перевозку ветеранов выделили 360 тыс. грн, однако при необходимости эта сумма может увеличиться. Услуга может быть использована до шести раз в месяц, чтобы добраться до медицинских, реабилитационных или административных учреждений, отделений дневного пребывания терцентров, на прием к специалистам местного самоуправления и т.д.
Подробнее об услуге – здесь.
Читайте также: Земля на Закарпатье теперь есть у Харькова: ее подарили местные, что построят
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, сессия горсовета, такси, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бесплатное такси в Харькове: мэрия выделила 360 тыс, кто может воспользоваться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь ветераны в Харькове смогут воспользоваться услугой бесплатной перевозки.".