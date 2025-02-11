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Безкоштовне таксі в Харкові: мерія виділила 360 тисяч, хто може скористатись

Суспільство 16:20   11.02.2025
Вікторія Яковенко
Безкоштовне таксі в Харкові: мерія виділила 360 тисяч, хто може скористатись Фото: Харківська міськрада

Відтепер ветерани у Харкові зможуть скористатися послугою безкоштовного перевезення.

Про це розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан в ефірі радіо «Накипіло», передає Харківська міськрада.

Вона нагадала, що в Харкові безкоштовна соцпослуга таксі діяла для осіб з інвалідністю. На позачерговій сесії 5 лютого міськрада внесла туди й ветеранів.

«Тепер ми перевозитимемо не тільки людей, які пересуваються на колісному кріслі, а всіх, хто обмежений у пересуванні. Йдеться також про ветеранів з ампутацією, які пересуваються на милицях, з паличкою», – повідомила Горбунова-Рубан.

За її словами, на перевезення ветеранів виділили 360 тис. грн, однак за потреби ця сума може збільшитися. Послугою можна скористатися до шести разів на місяць, щоб дістатися до медичних, реабілітаційних чи адміністративних установ, відділень денного перебування терцентрів, на прийом до спеціалістів місцевого самоврядування тощо.

Детальніше про послугу – тут.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер ветерани у Харкові зможуть скористатися послугою безкоштовного перевезення.".