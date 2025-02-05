Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують

Харківська міська територіальна громада прийняла у комунальну власність земельні ділянки у Хустському районі Закарпатської області.

Це рішення підтримали депутати міськради на позачерговій сесії. На земельних ділянках, розташованих на території Пилипецької сільської громади, планують збудувати оздоровчо-розважальний комплекс для відпочинку та оздоровлення харківських дітей, працівників комунальних підприємств та інших мешканців міста.

У рішенні йдеться про 19 ділянок площею від 0,2 до 0,71 гектара, які перебувають у приватній власності. Департамент земельних відносин Харківської міськради має забезпечити укладання, нотаріальне оформлення та реєстрацію договорів дарування між міськрадою та фізичними особами – власниками землі.

“У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України питання організації відпочинку для харків’ян, особливо дітей, наразі є досить складним, – говориться в пояснювальній записці. – Більшість дитячих таборів знаходяться в зоні активних бойових дій або під загрозою обстрілів. Керуючись принципами суспільної солідарності, ураховуючи особливі потреби Харківської міської територіальної громади в умовах близькості до району проведення бойових дій внаслідок збройної агресії РФ проти України, зважаючи на нагальну потребу у створенні умов для відпочинку та оздоровлення дітей, працівників комунальних підприємств Харкова та харків’ян, мешканці Пилипецької сільської територіальної громади Хустського району Закарпатської області мають намір подарувати Харківській міській територіальній громаді земельні ділянки для будівництва оздоровчо-розважального комплексу”.

Відповідно до ч. 5 ст. 83 Земельного кодексу України територіальні громади набувають землю у комунальну власність зокрема за договорами дарування.

Раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що міськрада веде переговори з владою Закарпатської області щодо виділення земельної ділянки для зведення будинку відпочинку для працівників харківських комунальних підприємств та їхніх дітей.