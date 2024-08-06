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Харківський дитячий табір у Закарпатті: Терехов повідомив подробиці проєкту

Суспільство 10:50   06.08.2024
Оксана Горун
Харківський дитячий табір у Закарпатті: Терехов повідомив подробиці проєкту Ілюстративне фото. Джерело: ХОДА

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про домовленості, яких досяг із керівництвом Закарпатської області щодо будівництва там дитячого табору.

“Ми підписали в рамках цього відрядження (на Закарпаття – Ред.) меморандум. Ми будемо будувати там дитячий табір, щоб діти наші мали можливість відпочити, бо в нас дуже небезпечно відпочивати дітям. Це буде табір, який буде розташований у гірській місцевості. Я подивився ділянки, де буде розташування майбутнього дитячого табору. Ми робитимемо таким чином, щоб цей табір працював кожного сезону – і восени, й узимку, й літом – і діти мали можливість там і навчатися, і відпочивати. Для нас це дуже важливо, бо сьогодні наші діти не мають такої можливості”, – розповів Терехов.

Він подякував керівництву Одеси та Івано-Франківська за допомогу в організації відпочинку для харківських дітей цього літа.

“А в майбутньому ми матимемо свій табір, де відпочиватимуть наші діти, діти наших працівників комунальних підприємств”, — зазначив мер.

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Раніше Терехов повідомляв, що мерія Харкова веде переговори з владою Закарпатської області  щодо виділення земельної ділянки для будівництва будинку відпочинку для працівників харківських комунальних підприємств та їхніх дітей. Табір будуватимуть на Міжгірщині.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про домовленості, яких досяг із керівництвом Закарпатської області щодо будівництва там дитячого табору".