Харьковский детский лагерь в Закарпатье: Терехов сообщил подробности проекта

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, которых достиг с руководством Закарпатской области касательно строительства там детского лагеря.

«Мы подписали в рамках этой командировки (в Закарпатье — Ред.) меморандум. Мы будем строить там детский лагерь, чтобы наши дети имели возможность отдохнуть, потому что у нас очень опасно отдыхать детям. Это будет лагерь, расположенный в горной местности. Я посмотрел участки, где будет расположен будущий детский лагерь. Мы будем делать таким образом, чтобы он работал каждый сезон – и осенью, и зимой, и летом – и дети имели возможность там и учиться, и отдыхать. Для нас это очень важно, потому что сегодня у наших детей нет такой возможности», — рассказал Терехов.

Он поблагодарил руководство Одессы и Ивано-Франковска за помощь в организации отдыха для харьковских детей нынешним летом.

«А в будущем у нас будет свой лагерь, где будут отдыхать наши дети, дети наших работников коммунальных предприятий», — отметил мэр.

Ранее Терехов сообщал, что мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей. Лагерь будут строить на Межгорщине.