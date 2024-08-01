Терехов на Закарпатье закрепил идею создания там лагеря для детей из Харькова

Оздоровительный комплекс для детей из Харькова планируют построить в Закарпатской области, на Межгорщине.

Мэр Харькова Игорь Терехов в ходе командировки в Закарпатскую область подписал с главой местной ОВА Виктором Микитой меморандум, в рамках которого должна быть разработана стратегия реализации проекта, передает пресс-служба горсовета.

«Наши дети очень рано повзрослели. Они были вынуждены это сделать. Жизнь под постоянными обстрелами, ракетными атаками и атаками беспилотников имеет свои последствия. И они заслуживают отдыха в безопасной среде, как и все остальные украинские дети», — отметил городской голова.

Ранее Терехов сообщал, что мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.