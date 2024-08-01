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Терехов на Закарпатье закрепил идею создания там лагеря для детей из Харькова

Общество 20:53   01.08.2024
Елена Нагорная
Терехов на Закарпатье закрепил идею создания там лагеря для детей из Харькова Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Оздоровительный комплекс для детей из Харькова планируют построить в Закарпатской области, на Межгорщине.

Мэр Харькова Игорь Терехов в ходе командировки в Закарпатскую область подписал с главой местной ОВА Виктором Микитой меморандум, в рамках которого должна быть разработана стратегия реализации проекта, передает пресс-служба горсовета.

«Наши дети очень рано повзрослели. Они были вынуждены это сделать. Жизнь под постоянными обстрелами, ракетными атаками и атаками беспилотников имеет свои последствия. И они заслуживают отдыха в безопасной среде, как и все остальные украинские дети», — отметил городской голова.

Ранее Терехов сообщал, что мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оздоровительный комплекс для детей из Харькова планируют построить в Закарпатской области, на Межгорщине.".