Дом отдыха для коммунальщиков Харькова хочет построить Терехов на Закарпатье

Мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.

«У меня есть такая идея, я уверен, что мы воплотим это в жизнь», — сказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Укринформ». Он рассчитывает, что дом отдыха будет принимать в одну смену около 150 человек.

«Там, где детские лагеря в Харьковской области, или идут активные боевые действия, или существует угроза обстрелов. И эти ужасные случаи были, когда в пригороде Харькова было попадание по турбазе в выходной день. Отправляем детей, договариваемся с нашими иностранными партнерами, но это не имеет массового характера», — также отметил мэр.

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