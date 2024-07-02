Дом отдыха для коммунальщиков Харькова хочет построить Терехов на Закарпатье
Фото: Харьковский горсовет
Мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.
«У меня есть такая идея, я уверен, что мы воплотим это в жизнь», — сказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Укринформ». Он рассчитывает, что дом отдыха будет принимать в одну смену около 150 человек.
«Там, где детские лагеря в Харьковской области, или идут активные боевые действия, или существует угроза обстрелов. И эти ужасные случаи были, когда в пригороде Харькова было попадание по турбазе в выходной день. Отправляем детей, договариваемся с нашими иностранными партнерами, но это не имеет массового характера», — также отметил мэр.
Читайте также: О необходимости переосмыслить городскую среду написал Терехов после сессии
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дом отдыха, закарпатье, коммунальщики, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дом отдыха для коммунальщиков Харькова хочет построить Терехов на Закарпатье»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.".